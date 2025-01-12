سعر SOHOTRN (SOHOT)
سعر SOHOTRN (SOHOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.03K. يتم تحديث سعر SOHOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOHOTRN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.29
- تغيير سعر SOHOTRN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 799.00M
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خلال اليوم، كان سعر SOHOTRN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOHOTRN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOHOTRN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOHOTRN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-6.02%
|60 يوم
|$ 0
|+1.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOHOTRN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.
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