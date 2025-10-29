معلومات سعر Smart Layer Network (SLN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01234428 24 ساعة مرتفع $ 0.01956295 عالية طوال الوقت $ 7.46 أدنى سعر $ 0.01234428 تغير السعر (1 ساعة) +4.39% تغير السعر (1يوم) -33.16% تغير السعر (7 أيام) -36.38%

سعر Smart Layer Network (SLN) في الوقت الحقيقي هو $0.01304462. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SLN بين أدنى سعر $ 0.01234428 وأعلى سعر $ 0.01956295، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSLN على الإطلاق هو $ 7.46، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01234428.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SLN +4.39% على مدار الساعة الماضية، -33.16% على مدار 24 ساعة، و -36.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Smart Layer Network (SLN)

القيمة السوقية $ 1.03M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.31M إمداد دورة التداول 78.76M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Smart Layer Network هي $ 1.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLN يبلغ 78.76M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.31M.