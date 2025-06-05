سعر SLUB (SLUB)
سعر SLUB (SLUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.56K. يتم تحديث سعر SLUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SLUB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SLUB خلال اليوم هو +9.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.41M
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خلال اليوم، كان سعر SLUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SLUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SLUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SLUB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SLUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.78%
+9.52%
-22.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand .
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