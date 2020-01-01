توكنوميكس SLUB (SLUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SLUB (SLUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SLUB (SLUB) SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand . الموقع الرسمي: https://x.com/i/communities/1920964345456193568 اشتر SLUB الآن!

توكنوميكس SLUB (SLUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SLUB (SLUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 50.66K $ 50.66K $ 50.66K إجمالي العرض: $ 997.36M $ 997.36M $ 997.36M العرض المتداول: $ 997.36M $ 997.36M $ 997.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.66K $ 50.66K $ 50.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00098236 $ 0.00098236 $ 0.00098236 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003558 $ 0.00003558 $ 0.00003558 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SLUB (SLUB)

توكنوميكس SLUB (SLUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SLUB (SLUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SLUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SLUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SLUB، استكشف السعر المباشر لتوكن SLUB!

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