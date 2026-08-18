سعر SleeperBot اليوم

السعر المباشر لمشروع SleeperBot (ZZZZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZZZZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZZZZ.

يحتل SleeperBot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,722، مع عرض متداول قدره 789.06M ZZZZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZZZZ بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZZZZ بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SleeperBot (ZZZZ)

القيمة السوقية $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K إمداد دورة التداول 789.06M 789.06M 789.06M إجمالي العرض 789,064,304.662288 789,064,304.662288 789,064,304.662288

القيمة السوقية الحالية لـ SleeperBot هي $ 68.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZZZZ يبلغ 789.06M، مع إجمالي عرض 789064304.662288. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.72K.