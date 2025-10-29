معلومات سعر Slap cat (SLAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00001559 24 ساعة مرتفع $ 0.00001659 عالية طوال الوقت $ 0.00062879 أدنى سعر $ 0.00000998 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) -1.46% تغير السعر (7 أيام) +6.98%

سعر Slap cat (SLAP) في الوقت الحقيقي هو $0.00001618. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SLAP بين أدنى سعر $ 0.00001559 وأعلى سعر $ 0.00001659، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSLAP على الإطلاق هو $ 0.00062879، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000998.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SLAP +1.56% على مدار الساعة الماضية، -1.46% على مدار 24 ساعة، و +6.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Slap cat (SLAP)

القيمة السوقية $ 16.15K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.15K إمداد دورة التداول 997.65M إجمالي العرض 997,646,240.684543

القيمة السوقية الحالية لـ Slap cat هي $ 16.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLAP يبلغ 997.65M، مع إجمالي عرض 997646240.684543. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.15K.