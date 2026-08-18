سعر Singularity Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Singularity Finance (SFI) اليوم هو $ 0.00326747، مع تغير بنسبة 16.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFI الحالي إلى USD هو $ 0.00326747 لكل SFI.

يحتل Singularity Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 681,012، مع عرض متداول قدره 84.53M SFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFI بين $ 0.00277587 (أدنى) و$ 0.00348741 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.204218، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00245785.

على المدى القصير، تحرك SFI بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و-5.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.75K.

معلومات سوق Singularity Finance (SFI)

القيمة السوقية $ 681.01K$ 681.01K $ 681.01K الحجم (24 ساعة) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M إمداد دورة التداول 84.53M 84.53M 84.53M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Singularity Finance هي $ 681.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.75K. العرض المتداول لـ SFI يبلغ 84.53M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.63M.