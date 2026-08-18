سعر SINBAD NETWORK GENESIS اليوم

السعر المباشر لمشروع SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SNG.

يحتل SINBAD NETWORK GENESIS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,289.27، مع عرض متداول قدره 991.16M SNG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SNG بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-2.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SINBAD NETWORK GENESIS (SNG)

القيمة السوقية $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K إمداد دورة التداول 991.16M 991.16M 991.16M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SINBAD NETWORK GENESIS هي $ 17.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SNG يبلغ 991.16M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.44K.