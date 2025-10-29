معلومات سعر Sigma Boy (SIGMABOY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) +1.48% تغير السعر (7 أيام) +1.48%

سعر Sigma Boy (SIGMABOY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SIGMABOY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSIGMABOY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SIGMABOY +0.08% على مدار الساعة الماضية، -1.00% على مدار 24 ساعة، و +1.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sigma Boy (SIGMABOY)

القيمة السوقية $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K إمداد دورة التداول 999.39M 999.39M 999.39M إجمالي العرض 999,394,220.430329 999,394,220.430329 999,394,220.430329

القيمة السوقية الحالية لـ Sigma Boy هي $ 8.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIGMABOY يبلغ 999.39M، مع إجمالي عرض 999394220.430329. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.84K.