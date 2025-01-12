سعر Sibert (SIBERT)
سعر Sibert (SIBERT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.29K. يتم تحديث سعر SIBERT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sibert الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 636.24
- تغيير سعر Sibert خلال اليوم هو +1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 960.82M
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خلال اليوم، كان سعر Sibert مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sibert مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sibert مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sibert مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.54%
|30 يوم
|$ 0
|-47.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sibert: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
+1.54%
-26.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SIBERT incentivizes a global community of conservation advocates by offering a tangible way to support biodiversity efforts while also participating in the growing blockchain economy. Holders of $SIBERT become active stakeholders in the preservation of endangered species, fostering a sense of ownership and accountability, where it is not only a responsibility but also an opportunity for collective growth.
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