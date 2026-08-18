سعر shramp اليوم

السعر المباشر لمشروع shramp (SHRAMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHRAMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHRAMP.

يحتل shramp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,353، مع عرض متداول قدره 1.00B SHRAMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHRAMP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHRAMP بمقدار +1.16% خلال الساعة الماضية و-2.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق shramp (SHRAMP)

القيمة السوقية $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ shramp هي $ 42.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHRAMP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.35K.