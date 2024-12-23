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سعر Shoggoth (SHOGGOTH) المباشر لليوم هو USD 0.050459 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.39M . يتم تحديث سعر SHOGGOTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shoggoth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.16M - تغيير سعر Shoggoth خلال اليوم هو +10.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Shoggoth (SHOGGOTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shoggoth مقابل USD هو $ +0.0047555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shoggoth مقابل USD هو $ -0.0039507530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shoggoth مقابل USD هو $ +0.0654925223 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shoggoth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0047555 +10.41% 30 يوم $ -0.0039507530 -7.82% 60 يوم $ +0.0654925223 +129.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shoggoth (SHOGGOTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shoggoth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04118537$ 0.04118537 $ 0.04118537 24 ساعة مرتفع $ 0.059597$ 0.059597 $ 0.059597 عالية طوال الوقت $ 0.172673$ 0.172673 $ 0.172673 تغير السعر (1 ساعة) +8.73% تغير السعر (1يوم) +10.41% تغير السعر (7 أيام) +37.34%

معلومات سوق Shoggoth (SHOGGOTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: