سعر Shitcats (SHATS)
سعر Shitcats (SHATS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M. يتم تحديث سعر SHATS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shitcats الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.78K
- تغيير سعر Shitcats خلال اليوم هو -14.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 271.78T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHATS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHATS.
خلال اليوم، كان سعر Shitcats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shitcats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shitcats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shitcats مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shitcats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-14.62%
-32.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHATS إلى AUD
A$--
|1 SHATS إلى GBP
￡--
|1 SHATS إلى EUR
€--
|1 SHATS إلى USD
$--
|1 SHATS إلى MYR
RM--
|1 SHATS إلى TRY
₺--
|1 SHATS إلى JPY
¥--
|1 SHATS إلى RUB
₽--
|1 SHATS إلى INR
₹--
|1 SHATS إلى IDR
Rp--
|1 SHATS إلى PHP
₱--
|1 SHATS إلى EGP
￡E.--
|1 SHATS إلى BRL
R$--
|1 SHATS إلى CAD
C$--
|1 SHATS إلى BDT
৳--
|1 SHATS إلى NGN
₦--
|1 SHATS إلى UAH
₴--
|1 SHATS إلى VES
Bs--
|1 SHATS إلى PKR
Rs--
|1 SHATS إلى KZT
₸--
|1 SHATS إلى THB
฿--
|1 SHATS إلى TWD
NT$--
|1 SHATS إلى CHF
Fr--
|1 SHATS إلى HKD
HK$--
|1 SHATS إلى MAD
.د.م--