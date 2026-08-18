سعر SHISA اليوم

السعر المباشر لمشروع SHISA (SHISA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHISA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHISA.

يحتل SHISA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,196، مع عرض متداول قدره 1.00B SHISA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHISA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00147508، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHISA بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-25.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SHISA (SHISA)

القيمة السوقية $ 28.20K$ 28.20K $ 28.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.20K$ 28.20K $ 28.20K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SHISA هي $ 28.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHISA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.20K.