سعر Shifu (SHIFU)
سعر Shifu (SHIFU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.80M. يتم تحديث سعر SHIFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shifu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.11K
- تغيير سعر Shifu خلال اليوم هو -7.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 87.45B
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خلال اليوم، كان سعر Shifu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shifu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shifu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shifu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shifu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-7.99%
-9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHIFU. A memecoin by Shiba Inu and Imaginary Ones. The memecoin world has lost its way. Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.
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