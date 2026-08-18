سعر Shieldeum اليوم

السعر المباشر لمشروع Shieldeum (SDM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SDM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SDM.

يحتل Shieldeum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,937، مع عرض متداول قدره 445.45M SDM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SDM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.239295، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SDM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shieldeum (SDM)

القيمة السوقية $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.92K$ 82.92K $ 82.92K إمداد دورة التداول 445.45M 445.45M 445.45M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shieldeum هي $ 36.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SDM يبلغ 445.45M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.92K.