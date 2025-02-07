سعر Shield Protocol (SHIELD)
سعر Shield Protocol (SHIELD) المباشر لليوم هو USD 0.102197. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIELD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shield Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.15
- تغيير سعر Shield Protocol خلال اليوم هو -1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.002011381517369 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.0454899695 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.0245809947 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.00185454529658926 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002011381517369
|-1.93%
|30 يوم
|$ -0.0454899695
|-44.51%
|60 يوم
|$ -0.0245809947
|-24.05%
|90 يوم
|$ -0.00185454529658926
|-1.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shield Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-1.93%
-29.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shield is a Two factor authentication would be on a server-less p2p architecture on top of blockchain where every log would be recorded on to a decentralised ledger for transparency and none of the data that can help in identifying an user would be collected in the application, which would help users in terms of privacy and anonymity and by using blockchain the whole system would be tamper proof.
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