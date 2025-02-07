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سعر Shield Protocol (SHIELD) المباشر لليوم هو USD 0.102197 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHIELD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shield Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.15 - تغيير سعر Shield Protocol خلال اليوم هو -1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shield Protocol (SHIELD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.002011381517369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.0454899695 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.0245809947 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shield Protocol مقابل USD هو $ -0.00185454529658926 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002011381517369 -1.93% 30 يوم $ -0.0454899695 -44.51% 60 يوم $ -0.0245809947 -24.05% 90 يوم $ -0.00185454529658926 -1.78%

تحليل سعر Shield Protocol (SHIELD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shield Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.101595$ 0.101595 $ 0.101595 24 ساعة مرتفع $ 0.109572$ 0.109572 $ 0.109572 عالية طوال الوقت $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -1.93% تغير السعر (7 أيام) -29.17%

معلومات سوق Shield Protocol (SHIELD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: