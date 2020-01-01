توكنوميكس Shield protocol (SHIELD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shield protocol (SHIELD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shield protocol (SHIELD) Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. الموقع الرسمي: https://www.shieldprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://shield-pro.gitbook.io/shield اشتر SHIELD الآن!

توكنوميكس Shield protocol (SHIELD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shield protocol (SHIELD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 103.28K $ 103.28K $ 103.28K إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 212.11K $ 212.11K $ 212.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00425195 $ 0.00425195 $ 0.00425195 السعر الحالي: $ 0.00424171 $ 0.00424171 $ 0.00424171 معرفة المزيد عن سعر Shield protocol (SHIELD)

توكنوميكس Shield protocol (SHIELD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shield protocol (SHIELD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIELD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIELD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIELD، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIELD!

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