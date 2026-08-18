سعر Shibu اليوم

السعر المباشر لمشروع Shibu (SHIBU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBU.

يحتل Shibu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100,402، مع عرض متداول قدره 997.45M SHIBU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01318311، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBU بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-22.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 921.32.

معلومات سوق Shibu (SHIBU)

القيمة السوقية $ 100.40K$ 100.40K $ 100.40K الحجم (24 ساعة) $ 921.32$ 921.32 $ 921.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100.40K$ 100.40K $ 100.40K إمداد دورة التداول 997.45M 997.45M 997.45M إجمالي العرض 997,446,032.9340491 997,446,032.9340491 997,446,032.9340491

القيمة السوقية الحالية لـ Shibu هي $ 100.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 921.32. العرض المتداول لـ SHIBU يبلغ 997.45M، مع إجمالي عرض 997446032.9340491. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.40K.