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سعر Shibu المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SHIBU هي 100,402 USD. تابع تحديثات أسعار SHIBU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Shibu المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SHIBU هي 100,402 USD. تابع تحديثات أسعار SHIBU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SHIBU

معلومات سعر SHIBU

ما هو SHIBU

الموقع الرسمي لـ SHIBU

اقتصاد توكن SHIBU

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سعر Shibu (SHIBU)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SHIBU إلى USD:

$0.0001006
$0.0001006$0.0001006
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Shibu (SHIBU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:46:28 (UTC+8)

سعر Shibu اليوم

السعر المباشر لمشروع Shibu (SHIBU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBU.

يحتل Shibu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100,402، مع عرض متداول قدره 997.45M SHIBU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01318311، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBU بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-22.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 921.32.

معلومات سوق Shibu (SHIBU)

$ 100.40K
$ 100.40K$ 100.40K

$ 921.32
$ 921.32$ 921.32

$ 100.40K
$ 100.40K$ 100.40K

997.45M
997.45M 997.45M

997,446,032.9340491
997,446,032.9340491 997,446,032.9340491

القيمة السوقية الحالية لـ Shibu هي $ 100.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 921.32. العرض المتداول لـ SHIBU يبلغ 997.45M، مع إجمالي عرض 997446032.9340491. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.40K.

سجل سعر Shibu بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01318311
$ 0.01318311$ 0.01318311

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+2.24%

-22.63%

-22.63%

سجل سعر Shibu (SHIBU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shibu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibu مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.24%
30 يوم$ 0+136.54%
60 يوم$ 0+209.58%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Shibu

Shibu (SHIBU) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SHIBU في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرShibu (SHIBU) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Shibu نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Shibu الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SHIBU للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Shibu.

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المصدر Shibu (SHIBU)

الموقع الرسمي

الفئة :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

نبذة عن Shibu

ما هو موضوع كلب الماسكوت شيبو؟

يحظى هذا المشروع بدعم الفنانة والمبدعة لنيرو وكابوس فانتومي. إن أعمالها الفنية هي حياتها، وهي تشاركها من خلال إنشاء كتب للأطفال باستخدام عملاتنا المشهورة مثل نيرو وكوبوس ودوجي. إنها تنشر الفرح عبر كتبها للأطفال في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تُعلمهم عن عالم التشفير. نأمل أن نصل إلى جمهور متنوع بشكل أكبر مع شيبو، بطريقة لم تصل إليها أي عملة أخرى من قبل.

ما هو سعر التداول الحالي لـ Shibu؟

يبلغ سعر Shibu (SHIBU) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 2.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر Shibu اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ SHIBU؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع Shibu في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #5782 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $100402، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن SHIBU؟

مع وجود 997446032.9340491 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء Shibu الأخير؟

إن نطاق السعر بين $ و$ خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن Shibu بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem الأخرى، لا يزال SHIBU يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Shibu

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:46:28 (UTC+8)

تحديثات Shibu (SHIBU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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