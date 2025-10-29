معلومات سعر ShibaCoin (SHIC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.82% تغير السعر (7 أيام) +7.22% تغير السعر (7 أيام) +7.22%

سعر ShibaCoin (SHIC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHIC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHIC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHIC -0.02% على مدار الساعة الماضية، -0.82% على مدار 24 ساعة، و +7.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ShibaCoin (SHIC)

القيمة السوقية $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M إمداد دورة التداول 94.66B 94.66B 94.66B إجمالي العرض 94,656,812,500.0 94,656,812,500.0 94,656,812,500.0

القيمة السوقية الحالية لـ ShibaCoin هي $ 1.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIC يبلغ 94.66B، مع إجمالي عرض 94656812500.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.