سعر SHIB2 اليوم

السعر المباشر لمشروع SHIB2 (SHIB2) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIB2 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIB2.

يحتل SHIB2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,914، مع عرض متداول قدره 1.00B SHIB2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIB2 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00448228، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIB2 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SHIB2 (SHIB2)

القيمة السوقية $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SHIB2 هي $ 27.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIB2 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.91K.