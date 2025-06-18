سعر shaww (SHAWW)
سعر shaww (SHAWW) المباشر لليوم هو USD 0.42637. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.14K. يتم تحديث سعر SHAWW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق shaww الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر shaww خلال اليوم هو -3.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 98.83K
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خلال اليوم، كان سعر shaww مقابل USD هو $ -0.0166239615143753 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر shaww مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر shaww مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر shaww مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0166239615143753
|-3.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر shaww: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.75%
+26.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for shaww, a very well-known influencer in the crypto space and developer.
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