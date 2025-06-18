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سعر shaww (SHAWW) المباشر لليوم هو USD 0.42637 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.14K . يتم تحديث سعر SHAWW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق shaww الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر shaww خلال اليوم هو -3.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.83K

أداء سعر shaww (SHAWW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر shaww مقابل USD هو $ -0.0166239615143753 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر shaww مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر shaww مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر shaww مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0166239615143753 -3.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر shaww (SHAWW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر shaww: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.408012$ 0.408012 $ 0.408012 24 ساعة مرتفع $ 0.443042$ 0.443042 $ 0.443042 عالية طوال الوقت $ 0.940336$ 0.940336 $ 0.940336 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.75% تغير السعر (7 أيام) +26.69%

معلومات سوق shaww (SHAWW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: