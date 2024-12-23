سعر SHARPEI (SHAR)
سعر SHARPEI (SHAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 664.42K. يتم تحديث سعر SHAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHARPEI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.14K
- تغيير سعر SHARPEI خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.95M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHAR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHAR.
خلال اليوم، كان سعر SHARPEI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHARPEI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHARPEI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHARPEI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.17%
|30 يوم
|$ 0
|-34.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHARPEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-2.17%
-22.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHAR إلى AUD
A$--
|1 SHAR إلى GBP
￡--
|1 SHAR إلى EUR
€--
|1 SHAR إلى USD
$--
|1 SHAR إلى MYR
RM--
|1 SHAR إلى TRY
₺--
|1 SHAR إلى JPY
¥--
|1 SHAR إلى RUB
₽--
|1 SHAR إلى INR
₹--
|1 SHAR إلى IDR
Rp--
|1 SHAR إلى PHP
₱--
|1 SHAR إلى EGP
￡E.--
|1 SHAR إلى BRL
R$--
|1 SHAR إلى CAD
C$--
|1 SHAR إلى BDT
৳--
|1 SHAR إلى NGN
₦--
|1 SHAR إلى UAH
₴--
|1 SHAR إلى VES
Bs--
|1 SHAR إلى PKR
Rs--
|1 SHAR إلى KZT
₸--
|1 SHAR إلى THB
฿--
|1 SHAR إلى TWD
NT$--
|1 SHAR إلى CHF
Fr--
|1 SHAR إلى HKD
HK$--
|1 SHAR إلى MAD
.د.م--