توكنوميكس SHARPEI (SHAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SHARPEI (SHAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SHARPEI (SHAR) I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! الموقع الرسمي: https://www.sharpei.xyz/ اشتر SHAR الآن!

توكنوميكس SHARPEI (SHAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SHARPEI (SHAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 632.45K $ 632.45K $ 632.45K إجمالي العرض: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M العرض المتداول: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 632.45K $ 632.45K $ 632.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00131441 $ 0.00131441 $ 0.00131441 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00038423 $ 0.00038423 $ 0.00038423 السعر الحالي: $ 0.00070278 $ 0.00070278 $ 0.00070278 معرفة المزيد عن سعر SHARPEI (SHAR)

توكنوميكس SHARPEI (SHAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SHARPEI (SHAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHAR، استكشف السعر المباشر لتوكن SHAR!

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