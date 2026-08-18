سعر Shape اليوم

السعر المباشر لمشروع Shape (SHAPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHAPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHAPE.

يحتل Shape حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 220,119، مع عرض متداول قدره 602.11M SHAPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHAPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00148011، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHAPE بمقدار -2.58% خلال الساعة الماضية و-21.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 441.99K.

معلومات سوق Shape (SHAPE)

القيمة السوقية $ 220.12K$ 220.12K $ 220.12K الحجم (24 ساعة) $ 441.99K$ 441.99K $ 441.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M إمداد دورة التداول 602.11M 602.11M 602.11M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shape هي $ 220.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 441.99K. العرض المتداول لـ SHAPE يبلغ 602.11M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.66M.