سعر sETH (SETH)
سعر sETH (SETH) المباشر لليوم هو USD 3,152.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.01M. يتم تحديث سعر SETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.88K
- تغيير سعر sETH خلال اليوم هو -4.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.58K
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خلال اليوم، كان سعر sETH مقابل USD هو $ -139.249390870674 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sETH مقابل USD هو $ -166.4367825190 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sETH مقابل USD هو $ +767.9852422900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sETH مقابل USD هو $ +532.9551825487473 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -139.249390870674
|-4.23%
|30 يوم
|$ -166.4367825190
|-5.28%
|60 يوم
|$ +767.9852422900
|+24.36%
|90 يوم
|$ +532.9551825487473
|+20.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-4.23%
-20.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Synth sETH by Synthetix Tracks the price of Ether through price feeds supplied by an oracle.
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