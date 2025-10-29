معلومات سعر SETAI Agents (SETAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -1.63%

سعر SETAI Agents (SETAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SETAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSETAI على الإطلاق هو $ 0.057562، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SETAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -1.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SETAI Agents (SETAI)

القيمة السوقية $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SETAI Agents هي $ 34.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SETAI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.93K.