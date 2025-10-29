معلومات سعر SERO (SERO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00267179 24 ساعة مرتفع $ 0.00281213 عالية طوال الوقت $ 0.55192 أدنى سعر $ 0.0025106 تغير السعر (1 ساعة) -0.85% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) +1.34%

سعر SERO (SERO) في الوقت الحقيقي هو $0.00271005. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SERO بين أدنى سعر $ 0.00267179 وأعلى سعر $ 0.00281213، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSERO على الإطلاق هو $ 0.55192، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0025106.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SERO -0.85% على مدار الساعة الماضية، -0.21% على مدار 24 ساعة، و +1.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SERO (SERO)

القيمة السوقية $ 1.20M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.76M إمداد دورة التداول 442.72M إجمالي العرض 650,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SERO هي $ 1.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SERO يبلغ 442.72M، مع إجمالي عرض 650000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.76M.