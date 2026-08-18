سعر Seraph اليوم

السعر المباشر لمشروع Seraph (SERAPH) اليوم هو $ 0.00347468، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SERAPH الحالي إلى USD هو $ 0.00347468 لكل SERAPH.

يحتل Seraph حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,106,813، مع عرض متداول قدره 318.54M SERAPH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SERAPH بين $ 0.00345632 (أدنى) و$ 0.0034756 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.69817، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00331061.

على المدى القصير، تحرك SERAPH بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 164.24K.

معلومات سوق Seraph (SERAPH)

القيمة السوقية $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M الحجم (24 ساعة) $ 164.24K$ 164.24K $ 164.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M إمداد دورة التداول 318.54M 318.54M 318.54M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Seraph هي $ 1.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 164.24K. العرض المتداول لـ SERAPH يبلغ 318.54M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.47M.