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سعر Sentre (SNTR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 113.86K . يتم تحديث سعر SNTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sentre الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 857.65 - تغيير سعر Sentre خلال اليوم هو +8.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 174.43M

أداء سعر Sentre (SNTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sentre مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sentre مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sentre مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sentre مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.66% 30 يوم $ 0 +4.99% 60 يوم $ 0 +3.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sentre (SNTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sentre: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.053225$ 0.053225 $ 0.053225 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +8.66% تغير السعر (7 أيام) +32.04%

معلومات سوق Sentre (SNTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: