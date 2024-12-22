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سعر Sentinel (DVPN) المباشر لليوم هو USD 0.00075917 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.71M . يتم تحديث سعر DVPN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sentinel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 201.81K - تغيير سعر Sentinel خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.75B

أداء سعر Sentinel (DVPN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sentinel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sentinel مقابل USD هو $ -0.0000685106 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sentinel مقابل USD هو $ +0.0001160268 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sentinel مقابل USD هو $ -0.000089919434205747 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.67% 30 يوم $ -0.0000685106 -9.02% 60 يوم $ +0.0001160268 +15.28% 90 يوم $ -0.000089919434205747 -10.59%

تحليل سعر Sentinel (DVPN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sentinel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00075772$ 0.00075772 $ 0.00075772 24 ساعة مرتفع $ 0.00082713$ 0.00082713 $ 0.00082713 عالية طوال الوقت $ 0.050557$ 0.050557 $ 0.050557 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -23.49%

معلومات سوق Sentinel (DVPN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: