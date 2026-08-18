سعر Semantic Layer اليوم

السعر المباشر لمشروع Semantic Layer (42) اليوم هو $ 0.0022339، مع تغير بنسبة 3.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 42 الحالي إلى USD هو $ 0.0022339 لكل 42.

يحتل Semantic Layer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 330,991، مع عرض متداول قدره 148.17M 42. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 42 بين $ 0.00216026 (أدنى) و$ 0.00236997 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.246045، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00113916.

على المدى القصير، تحرك 42 بمقدار -4.76% خلال الساعة الماضية و-11.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 509.62.

معلومات سوق Semantic Layer (42)

القيمة السوقية $ 330.99K$ 330.99K $ 330.99K الحجم (24 ساعة) $ 509.62$ 509.62 $ 509.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M إمداد دورة التداول 148.17M 148.17M 148.17M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Semantic Layer هي $ 330.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 509.62. العرض المتداول لـ 42 يبلغ 148.17M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.23M.