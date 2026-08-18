سعر SEIYAN اليوم

السعر المباشر لمشروع SEIYAN (SEIYAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEIYAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SEIYAN.

يحتل SEIYAN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,425، مع عرض متداول قدره 776.75M SEIYAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEIYAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.071105، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEIYAN بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-3.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.08.

معلومات سوق SEIYAN (SEIYAN)

القيمة السوقية $ 91.43K$ 91.43K $ 91.43K الحجم (24 ساعة) $ 10.08$ 10.08 $ 10.08 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 117.70K$ 117.70K $ 117.70K إمداد دورة التداول 776.75M 776.75M 776.75M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SEIYAN هي $ 91.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.08. العرض المتداول لـ SEIYAN يبلغ 776.75M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.70K.