سعر SEED اليوم

السعر المباشر لمشروع SEED (SEED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SEED.

يحتل SEED حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 153,137، مع عرض متداول قدره 382.23M SEED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEED بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01720785، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.52K.

معلومات سوق SEED (SEED)

القيمة السوقية $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K الحجم (24 ساعة) $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 422.64K$ 422.64K $ 422.64K إمداد دورة التداول 382.23M 382.23M 382.23M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SEED هي $ 153.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.52K. العرض المتداول لـ SEED يبلغ 382.23M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 422.64K.