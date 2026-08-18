سعر Secure Legion اليوم

السعر المباشر لمشروع Secure Legion (SECURE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SECURE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SECURE.

يحتل Secure Legion حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,807، مع عرض متداول قدره 1.32B SECURE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SECURE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00128948، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SECURE بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و-27.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Secure Legion (SECURE)

القيمة السوقية $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K إمداد دورة التداول 1.32B 1.32B 1.32B إجمالي العرض 1,315,333,812.999987 1,315,333,812.999987 1,315,333,812.999987

القيمة السوقية الحالية لـ Secure Legion هي $ 54.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SECURE يبلغ 1.32B، مع إجمالي عرض 1315333812.999987. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.81K.