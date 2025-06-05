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سعر Seal (SEAL) المباشر لليوم هو USD 0.04168073 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 873.25K . يتم تحديث سعر SEAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Seal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Seal خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Seal (SEAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Seal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Seal مقابل USD هو $ +0.0036385526 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Seal مقابل USD هو $ -0.0111650213 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Seal مقابل USD هو $ -0.07285011157155259 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.21% 30 يوم $ +0.0036385526 +8.73% 60 يوم $ -0.0111650213 -26.78% 90 يوم $ -0.07285011157155259 -63.60%

تحليل سعر Seal (SEAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Seal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04080639$ 0.04080639 $ 0.04080639 24 ساعة مرتفع $ 0.04298386$ 0.04298386 $ 0.04298386 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -27.91%

معلومات سوق Seal (SEAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: