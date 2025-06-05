سعر Seal (SEAL)
سعر Seal (SEAL) المباشر لليوم هو USD 0.04168073. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 873.25K. يتم تحديث سعر SEAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Seal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Seal خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر Seal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Seal مقابل USD هو $ +0.0036385526 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Seal مقابل USD هو $ -0.0111650213 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Seal مقابل USD هو $ -0.07285011157155259 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.21%
|30 يوم
|$ +0.0036385526
|+8.73%
|60 يوم
|$ -0.0111650213
|-26.78%
|90 يوم
|$ -0.07285011157155259
|-63.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Seal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.21%
-27.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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