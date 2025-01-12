سعر Scrolly the map (SCROLLY)
سعر Scrolly the map (SCROLLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.36K. يتم تحديث سعر SCROLLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scrolly the map الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69
- تغيير سعر Scrolly the map خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-55.09%
|60 يوم
|$ 0
|-69.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scrolly the map: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.26%
-8.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first community memecoin on scroll
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