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سعر Scrolly the map (SCROLLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.36K . يتم تحديث سعر SCROLLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scrolly the map الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69 - تغيير سعر Scrolly the map خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Scrolly the map (SCROLLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scrolly the map مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.26% 30 يوم $ 0 -55.09% 60 يوم $ 0 -69.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Scrolly the map (SCROLLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scrolly the map: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -8.86%

معلومات سوق Scrolly the map (SCROLLY)

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