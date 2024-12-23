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سعر Scorpio (SCORPIO) المباشر لليوم هو USD 0.00253641 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.54M . يتم تحديث سعر SCORPIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scorpio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.40K - تغيير سعر Scorpio خلال اليوم هو +5.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Scorpio (SCORPIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ +0.00013683 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ -0.0009695417 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013683 +5.70% 30 يوم $ -0.0009695417 -38.22% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Scorpio (SCORPIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scorpio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00234062$ 0.00234062 $ 0.00234062 24 ساعة مرتفع $ 0.0025908$ 0.0025908 $ 0.0025908 عالية طوال الوقت $ 0.00768248$ 0.00768248 $ 0.00768248 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) +5.70% تغير السعر (7 أيام) -63.81%

معلومات سوق Scorpio (SCORPIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: