سعر Scorpio (SCORPIO)
سعر Scorpio (SCORPIO) المباشر لليوم هو USD 0.00253641. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.54M. يتم تحديث سعر SCORPIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scorpio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.40K
- تغيير سعر Scorpio خلال اليوم هو +5.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ +0.00013683 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ -0.0009695417 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scorpio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013683
|+5.70%
|30 يوم
|$ -0.0009695417
|-38.22%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scorpio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
+5.70%
-63.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Scorpio, the Scorpion 🦂, captures the intense and transformative energy of mid-autumn, from mid-October to mid-November. Known for its passion and resourcefulness, Scorpio season delves into the mysteries of life. 🔥 Unleash the powerful and enigmatic energy of Scorpio!
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