توكنوميكس sBTC (SBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول sBTC (SBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات sBTC (SBTC) sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way. الموقع الرسمي: https://www.stacks.co/sbtc الوثيقة البيضاء: https://stacks-network.github.io/stacks/sbtc.pdf اشتر SBTC الآن!

توكنوميكس sBTC (SBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار sBTC (SBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 119.04M $ 119.04M $ 119.04M إجمالي العرض: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K العرض المتداول: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 119.04M $ 119.04M $ 119.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 145,060 $ 145,060 $ 145,060 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 50,597 $ 50,597 $ 50,597 السعر الحالي: $ 119,036 $ 119,036 $ 119,036 معرفة المزيد عن سعر sBTC (SBTC)

توكنوميكس sBTC (SBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس sBTC (SBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن SBTC!

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