سعر Sashimi (SASHIMI)
سعر Sashimi (SASHIMI) المباشر لليوم هو USD 0.004196. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 938.08K. يتم تحديث سعر SASHIMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sashimi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.35
- تغيير سعر Sashimi خلال اليوم هو +4.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 223.70M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SASHIMI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SASHIMI.
خلال اليوم، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.00018575 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.0001937964 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.0011785838 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.0003986248507686865 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018575
|+4.63%
|30 يوم
|$ +0.0001937964
|+4.62%
|60 يوم
|$ +0.0011785838
|+28.09%
|90 يوم
|$ +0.0003986248507686865
|+10.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sashimi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+4.63%
+4.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SASHIMI إلى AUD
A$0.0067136
|1 SASHIMI إلى GBP
￡0.00331484
|1 SASHIMI إلى EUR
€0.0039862
|1 SASHIMI إلى USD
$0.004196
|1 SASHIMI إلى MYR
RM0.018882
|1 SASHIMI إلى TRY
₺0.14765724
|1 SASHIMI إلى JPY
¥0.65713556
|1 SASHIMI إلى RUB
₽0.43139076
|1 SASHIMI إلى INR
₹0.35640824
|1 SASHIMI إلى IDR
Rp67.67740988
|1 SASHIMI إلى PHP
₱0.2458856
|1 SASHIMI إلى EGP
￡E.0.2135764
|1 SASHIMI إلى BRL
R$0.02546972
|1 SASHIMI إلى CAD
C$0.00600028
|1 SASHIMI إلى BDT
৳0.49936596
|1 SASHIMI إلى NGN
₦6.49532408
|1 SASHIMI إلى UAH
₴0.17526692
|1 SASHIMI إلى VES
Bs0.213996
|1 SASHIMI إلى PKR
Rs1.16325708
|1 SASHIMI إلى KZT
₸2.19454996
|1 SASHIMI إلى THB
฿0.1439228
|1 SASHIMI إلى TWD
NT$0.1367896
|1 SASHIMI إلى CHF
Fr0.00373444
|1 SASHIMI إلى HKD
HK$0.03260292
|1 SASHIMI إلى MAD
.د.م0.04204392