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سعر Sashimi (SASHIMI) المباشر لليوم هو USD 0.004196 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 938.08K . يتم تحديث سعر SASHIMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sashimi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.35 - تغيير سعر Sashimi خلال اليوم هو +4.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 223.70M

أداء سعر Sashimi (SASHIMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.00018575 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.0001937964 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.0011785838 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sashimi مقابل USD هو $ +0.0003986248507686865 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018575 +4.63% 30 يوم $ +0.0001937964 +4.62% 60 يوم $ +0.0011785838 +28.09% 90 يوم $ +0.0003986248507686865 +10.50%

تحليل سعر Sashimi (SASHIMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sashimi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00400227$ 0.00400227 $ 0.00400227 24 ساعة مرتفع $ 0.00420115$ 0.00420115 $ 0.00420115 عالية طوال الوقت $ 6.2$ 6.2 $ 6.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +4.63% تغير السعر (7 أيام) +4.57%

معلومات سوق Sashimi (SASHIMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: