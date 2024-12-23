سعر SANTA (SANTA)
سعر SANTA (SANTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.97K. يتم تحديث سعر SANTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SANTA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.60K
- تغيير سعر SANTA خلال اليوم هو -23.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M
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خلال اليوم، كان سعر SANTA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SANTA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SANTA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SANTA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SANTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.39%
-23.18%
-58.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it’s a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it’s December or July. Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you’re a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It’s not just a memecoin; it’s a celebration wrapped in crypto form.
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