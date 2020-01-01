توكنوميكس SANTA (SANTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SANTA (SANTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SANTA (SANTA) The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it’s a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it’s December or July. Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you’re a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It’s not just a memecoin; it’s a celebration wrapped in crypto form. الموقع الرسمي: https://www.santa-cto.xyz/ اشتر SANTA الآن!

توكنوميكس SANTA (SANTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SANTA (SANTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 83.23K $ 83.23K $ 83.23K إجمالي العرض: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M العرض المتداول: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 83.23K $ 83.23K $ 83.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.006534 $ 0.006534 $ 0.006534 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SANTA (SANTA)

توكنوميكس SANTA (SANTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SANTA (SANTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SANTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SANTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SANTA، استكشف السعر المباشر لتوكن SANTA!

توقعات سعر SANTA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SANTA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SANTA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SANTA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!