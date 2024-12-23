سعر RyuJin (RYU)
سعر RyuJin (RYU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.27M. يتم تحديث سعر RYU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RyuJin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.47K
- تغيير سعر RyuJin خلال اليوم هو +10.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر RyuJin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RyuJin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RyuJin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RyuJin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.47%
|30 يوم
|$ 0
|+33.82%
|60 يوم
|$ 0
|+32.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RyuJin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
+10.47%
-12.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RyuJin: Omikami's guardian dragon token, fostering community, security, and growth, while transforming user engagement into future value.
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