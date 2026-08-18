سعر Ryotaro اليوم

السعر المباشر لمشروع Ryotaro (TARO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TARO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TARO.

يحتل Ryotaro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,907، مع عرض متداول قدره 999.94M TARO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TARO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00143188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TARO بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و+2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ryotaro (TARO)

القيمة السوقية $ 44.91K$ 44.91K $ 44.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.91K$ 44.91K $ 44.91K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,935,636.059155 999,935,636.059155 999,935,636.059155

القيمة السوقية الحالية لـ Ryotaro هي $ 44.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TARO يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999935636.059155. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.91K.