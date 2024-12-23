سعر RWAX (RWAX)
سعر RWAX (RWAX) المباشر لليوم هو USD 0.302955. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.96M. يتم تحديث سعر RWAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RWAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.52K
- تغيير سعر RWAX خلال اليوم هو +10.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.36M
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خلال اليوم، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.02929679 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ -0.1130841946 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.3504682809 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.27131078395042561 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02929679
|+10.71%
|30 يوم
|$ -0.1130841946
|-37.32%
|60 يوم
|$ +0.3504682809
|+115.68%
|90 يوم
|$ +0.27131078395042561
|+857.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RWAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
+10.71%
-30.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The RWAX Exchange is the leading RWA perp dex where you can go long/short any RWA asset with up to 50x leverage.
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€0.28780725
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