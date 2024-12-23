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سعر RWAX (RWAX) المباشر لليوم هو USD 0.302955 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.96M . يتم تحديث سعر RWAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RWAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.52K - تغيير سعر RWAX خلال اليوم هو +10.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.36M

أداء سعر RWAX (RWAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.02929679 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ -0.1130841946 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.3504682809 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.27131078395042561 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02929679 +10.71% 30 يوم $ -0.1130841946 -37.32% 60 يوم $ +0.3504682809 +115.68% 90 يوم $ +0.27131078395042561 +857.38%

تحليل سعر RWAX (RWAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RWAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.271946$ 0.271946 $ 0.271946 24 ساعة مرتفع $ 0.305126$ 0.305126 $ 0.305126 عالية طوال الوقت $ 0.565142$ 0.565142 $ 0.565142 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) +10.71% تغير السعر (7 أيام) -30.73%

معلومات سوق RWAX (RWAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: