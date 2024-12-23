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سعر RWAX (RWAX)

USD

مخطط سعر RWAX (RWAX) المباشر

$0.302955
$0.302955$0.302955
+10.70%(1D)

سعر RWAX (RWAX) لليوم

سعر RWAX (RWAX) المباشر لليوم هو USD 0.302955. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.96M. يتم تحديث سعر RWAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RWAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.52K
- تغيير سعر RWAX خلال اليوم هو +10.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.36M

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أداء سعر RWAX (RWAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.02929679 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ -0.1130841946 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.3504682809 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RWAX مقابل USD هو $ +0.27131078395042561 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02929679+10.71%
30 يوم$ -0.1130841946-37.32%
60 يوم$ +0.3504682809+115.68%
90 يوم$ +0.27131078395042561+857.38%

تحليل سعر RWAX (RWAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RWAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.271946
$ 0.271946$ 0.271946

$ 0.305126
$ 0.305126$ 0.305126

$ 0.565142
$ 0.565142$ 0.565142

-0.71%

+10.71%

-30.73%

معلومات سوق RWAX (RWAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

$ 53.52K
$ 53.52K$ 53.52K

16.36M
16.36M 16.36M

ما هو RWAX ( RWAX )

The RWAX Exchange is the leading RWA perp dex where you can go long/short any RWA asset with up to 50x leverage.

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عملة RWAX إلى العملات المحلية

1 RWAX إلى AUD
A$0.484728
1 RWAX إلى GBP
0.23933445
1 RWAX إلى EUR
0.28780725
1 RWAX إلى USD
$0.302955
1 RWAX إلى MYR
RM1.3632975
1 RWAX إلى TRY
10.66098645
1 RWAX إلى JPY
¥47.44578255
1 RWAX إلى RUB
31.14680355
1 RWAX إلى INR
25.7329977
1 RWAX إلى IDR
Rp4,886.37028365
1 RWAX إلى PHP
17.7773994
1 RWAX إلى EGP
￡E.15.41737995
1 RWAX إلى BRL
R$1.83893685
1 RWAX إلى CAD
C$0.43322565
1 RWAX إلى BDT
36.05467455
1 RWAX إلى NGN
468.9682809
1 RWAX إلى UAH
12.65443035
1 RWAX إلى VES
Bs15.450705
1 RWAX إلى PKR
Rs83.98821465
1 RWAX إلى KZT
158.44849455
1 RWAX إلى THB
฿10.37014965
1 RWAX إلى TWD
NT$9.87330345
1 RWAX إلى CHF
Fr0.26962995
1 RWAX إلى HKD
HK$2.35396035
1 RWAX إلى MAD
.د.م3.0356091