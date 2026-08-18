سعر RUSH GAME اليوم

السعر المباشر لمشروع RUSH GAME (RUSH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RUSH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RUSH.

يحتل RUSH GAME حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,852.51، مع عرض متداول قدره 100.00B RUSH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RUSH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RUSH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RUSH GAME (RUSH)

القيمة السوقية $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RUSH GAME هي $ 12.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUSH يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.85K.