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سعر RUNNER (RUNNER) المباشر لليوم هو USD 0.067287 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.29K . يتم تحديث سعر RUNNER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RUNNER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 536.70 - تغيير سعر RUNNER خلال اليوم هو -1.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر RUNNER (RUNNER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ -0.00103284295477142 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00103284295477142 -1.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RUNNER (RUNNER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RUNNER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063678$ 0.063678 $ 0.063678 24 ساعة مرتفع $ 0.06961$ 0.06961 $ 0.06961 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) +4.50% تغير السعر (1يوم) -1.51% تغير السعر (7 أيام) -35.85%

معلومات سوق RUNNER (RUNNER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: