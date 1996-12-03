سعر RUNNER (RUNNER)
سعر RUNNER (RUNNER) المباشر لليوم هو USD 0.067287. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.29K. يتم تحديث سعر RUNNER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RUNNER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 536.70
- تغيير سعر RUNNER خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ -0.00103284295477142 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RUNNER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00103284295477142
|-1.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RUNNER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.50%
-1.51%
-35.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta.
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