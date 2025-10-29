معلومات سعر Rue Cat (RUECAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -3.65% تغير السعر (7 أيام) -19.31% تغير السعر (7 أيام) -19.31%

سعر Rue Cat (RUECAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RUECAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRUECAT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RUECAT -0.10% على مدار الساعة الماضية، -3.65% على مدار 24 ساعة، و -19.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rue Cat (RUECAT)

القيمة السوقية $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K إمداد دورة التداول 572.28M 572.28M 572.28M إجمالي العرض 572,277,760.935039 572,277,760.935039 572,277,760.935039

القيمة السوقية الحالية لـ Rue Cat هي $ 53.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUECAT يبلغ 572.28M، مع إجمالي عرض 572277760.935039. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.25K.