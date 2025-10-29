سعر Rue Cat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RUECAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RUECAT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Rue Cat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RUECAT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RUECAT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن RUECAT

معلومات سعر RUECAT

الموقع الرسمي لـ RUECAT

اقتصاد توكن RUECAT

توقعات سعر RUECAT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Rue Cat

سعر Rue Cat (RUECAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RUECAT إلى USD:

--
----
-3.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Rue Cat (RUECAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:11:49 (UTC+8)

معلومات سعر Rue Cat (RUECAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-3.65%

-19.31%

-19.31%

سعر Rue Cat (RUECAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RUECAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRUECAT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RUECAT -0.10% على مدار الساعة الماضية، -3.65% على مدار 24 ساعة، و -19.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rue Cat (RUECAT)

$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K

--
----

$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K

572.28M
572.28M 572.28M

572,277,760.935039
572,277,760.935039 572,277,760.935039

القيمة السوقية الحالية لـ Rue Cat هي $ 53.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUECAT يبلغ 572.28M، مع إجمالي عرض 572277760.935039. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.25K.

سجل سعر Rue Cat (RUECAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rue Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rue Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rue Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rue Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.65%
30 يوم$ 0-82.90%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Rue Cat ( RUECAT )

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Rue Cat (RUECAT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Rue Cat (USD)

كم ستكون قيمة Rue Cat (RUECAT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Rue Cat (RUECAT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Rue Cat.

تحقق الآن من توقعات سعر Rue Cat!

عملة RUECAT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Rue Cat (RUECAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Rue Cat (RUECAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RUECAT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Rue Cat (RUECAT)

كم يساوي Rue Cat (RUECAT) اليوم؟
سعر RUECAT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RUECAT إلى USD الحالي؟
سعر RUECAT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Rue Cat ؟
القيمة السوقية لعملة RUECAT هي $ 53.25K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RUECAT؟
العرض المتداول لتوكن RUECAT هو 572.28M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RUECAT؟
حقق RUECAT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RUECAT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RUECAT.
ما هو حجم تداول RUECAT؟
حجم تداول RUECAT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RUECAT هذا العام؟
قد يرتفع RUECAT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RUECAT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:11:49 (UTC+8)

تحديثات Rue Cat (RUECAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,952.08
$112,952.08$112,952.08

-1.47%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,994.53
$3,994.53$3,994.53

-2.49%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04117
$0.04117$0.04117

-11.34%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

-2.43%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1817
$3.1817$3.1817

-17.51%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,994.53
$3,994.53$3,994.53

-2.49%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,952.08
$112,952.08$112,952.08

-1.47%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

-2.43%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6510
$2.6510$2.6510

+0.56%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19346
$0.19346$0.19346

-3.15%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08194
$0.08194$0.08194

+3,997.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002800
$0.00002800$0.00002800

+330.76%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.325
$2.325$2.325

+210.00%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000470
$0.000000000000000000000470$0.000000000000000000000470

+176.47%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000185
$0.0000000185$0.0000000185

+115.11%