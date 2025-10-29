معلومات سعر rudi (RUDI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0001538 24 ساعة منخفض $ 0.00017977 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.01784483 أدنى سعر $ 0.0001538 تغير السعر (1 ساعة) +2.12% تغير السعر (1يوم) -7.82% تغير السعر (7 أيام) -24.09%

سعر rudi (RUDI) في الوقت الحقيقي هو $0.00016571. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RUDI بين أدنى سعر $ 0.0001538 وأعلى سعر $ 0.00017977، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRUDI على الإطلاق هو $ 0.01784483، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0001538.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RUDI +2.12% على مدار الساعة الماضية، -7.82% على مدار 24 ساعة، و -24.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق rudi (RUDI)

القيمة السوقية $ 165.61K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 165.61K إمداد دورة التداول 999.33M إجمالي العرض 999,331,648.730322

القيمة السوقية الحالية لـ rudi هي $ 165.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUDI يبلغ 999.33M، مع إجمالي عرض 999331648.730322. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 165.61K.