سعر Roundtable (RTB)
سعر Roundtable (RTB) المباشر لليوم هو USD 0.00203111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر RTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roundtable الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Roundtable خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 548.49M
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خلال اليوم، كان سعر Roundtable مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roundtable مقابل USD هو $ -0.0000560765 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roundtable مقابل USD هو $ -0.0011445154 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roundtable مقابل USD هو $ -0.00306497398262843 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000560765
|-2.76%
|60 يوم
|$ -0.0011445154
|-56.34%
|90 يوم
|$ -0.00306497398262843
|-60.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roundtable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RTB is the utility token for Roundtable’s Social Media Platform
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